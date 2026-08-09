«Мафия падёт». Бывший тренер PARIVISION Astini — о читерах и договорных матчах в Dota 2

Бразильский тренер Филипе Astini Рибейру высказался о проблеме читерства и договорных матчей на про-сцене Dota 2. По его словам, он передал Valve всю известную ему информацию.

Astini заявил, что использование мапхака напрямую связано с участием в договорняках, и призвал Valve разработать античит для Dota 2.

Большинство тех, кто использует мапхак, вовлечены в договорные матчи. Они будут изгнаны с про-сцены один за другим. Мафия падёт. Playtime была лишь вишенкой на торте. Про-сцена Южной Америки нуждается в перуанских игроках, но их местная культура такова, что когда они начинают выделяться, их поощряют использовать хаки и устраивать договорняки, как будто они останутся безнаказанными. Потом они добираются до тир-1 сцены и их ловят.

Astini обвиняет южноамериканскую сцену в нечестной игре с начала лета — ещё в июне он заявлял, что регион «буквально кишит читерами» и как минимум половина команд их использует.

В июле Playtime была дисквалифицирована с EWC 2026 после расследования ESIC в отношении DarkMago и тренера Vintage. 9 августа LGD отстранила мидера Tailung от участия на TI15 за участие в подставных матчах — PGL наложила на него пожизненный бан.