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Мелодрама «Плетёный муж» с Александром Скарсгардом выйдет в России 5 ноября

Мелодрама «Плетёный муж» с Александром Скарсгардом выйдет в России 5 ноября
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Кинокомпания «Про: взгляд» раскрыла дату выхода фильма «Плетёный муж» в России. Фантастическая мелодрама официально появится в кинотеатрах страны 5 ноября — спустя две недели после премьеры в мировом прокате.

Сюжет проекта развернётся в вымышленном мире. Главной героиней выступит женщина, которая страдает от одиночества. В один момент она просит корзинщика сплести ей мужа, который в итоге оживает и становится заботливым мужчиной. Однако плетёный человек вызывает зависть у соседей.

Главные роли сыграли Оливия Колман («Отец»), Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»), Питер Динклэйдж («Игра престолов») и другие актёры. Режиссёрами выступили Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон — авторы комедии «Спаси себя сам!»

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