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Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 проверили на прочность с помощью сгибания

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 проверили на прочность с помощью сгибания
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Блогер JerryRigEverything проверил на прочность складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8. Видео с тестом нового устройства он опубликовал на своём YouTube-канале.

Видео доступно на YouTube-канале JerryRigEverything. Права на видео принадлежат JerryRigEverything.

Сначала автор ролика решил испытать экраны гаджета. Он пробовал водить по ним ножами, а также подносил к дисплеям зажигалку. На внешнем стекле после проверки на прочность остались небольшие царапины — заметные повреждения появились только после применения более острых предметов. При этом целостность внутреннего экрана нарушилась почти сразу. Блогер показал, что его можно поцарапать даже ногтем.

Далее JerryRigEverything начал пытаться сгибать смартфон. В этом плане Galaxy Z Fold 8 прошёл проверку, ведь его оказалось невозможно согнуть как в открытом, так и в закрытом состоянии.

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 поступил в продажу в конце июля. Гаджет получил два встроенных дисплея: один диагональю 7,6 дюйма, другой — 5,5 дюйма. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и операционной системе Android 17.

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