Тайфун в Китае задержал перелёт трёх команд на The International 2026 по Dota 2

Тайфун «Долфин» нарушил логистику команд, направляющихся на The International 2026. Власти Китая отменили более 1300 рейсов в Шанхае, порывы ветра достигали 162 км/ч. Проблемы с перелётами затронули как минимум три состава — Aurora, Team Yandex и PARIVISION.
Саппорт Aurora Мирослав Mira Колпаков сообщил, что за один день у него отменили два рейса подряд.
Отменили второй за день рейс в Шанхай. Надеюсь, третий полетит.
Аэропорты Шанхая Хунцяо и Пудун отменили около 60% воскресных рейсов. Тайфун обрушился на город Юйхуань в провинции Чжэцзян около 17:30 по местному времени и, по прогнозам, будет двигаться на запад и северо-запад, постепенно ослабевая.
До старта группового этапа TI15 остаётся четыре дня — турнир пройдёт с 13 по 23 августа. Запас времени у команд сохраняется, однако позднее прибытие грозит проблемами с акклиматизацией перед первыми матчами.