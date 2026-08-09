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Тайфун в Китае задержал перелёт трёх команд на The International 2026 по Dota 2

Тайфун в Китае задержал перелёт трёх команд на The International 2026 по Dota 2
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Тайфун «Долфин» нарушил логистику команд, направляющихся на The International 2026. Власти Китая отменили более 1300 рейсов в Шанхае, порывы ветра достигали 162 км/ч. Проблемы с перелётами затронули как минимум три состава — Aurora, Team Yandex и PARIVISION.

Саппорт Aurora Мирослав Mira Колпаков сообщил, что за один день у него отменили два рейса подряд.

Отменили второй за день рейс в Шанхай. Надеюсь, третий полетит.

Аэропорты Шанхая Хунцяо и Пудун отменили около 60% воскресных рейсов. Тайфун обрушился на город Юйхуань в провинции Чжэцзян около 17:30 по местному времени и, по прогнозам, будет двигаться на запад и северо-запад, постепенно ослабевая.

До старта группового этапа TI15 остаётся четыре дня — турнир пройдёт с 13 по 23 августа. Запас времени у команд сохраняется, однако позднее прибытие грозит проблемами с акклиматизацией перед первыми матчами.

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