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«Одиссея» собрала более $ 1,1 млрд — самый кассовый фильм Кристофера Нолана

«Одиссея» собрала более $ 1,1 млрд — самый кассовый фильм Кристофера Нолана
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Фильм «Одиссея» продолжает устанавливать новые рекорды по сборам в мировом прокате. Общая касса ленты превысила $ 1,104 млрд. Такого результата проект добился меньше чем за месяц — премьера состоялась 17 июля.

Таким образом, картина стала самой кассовой в карьере режиссёра Кристофера Нолана. Ленте удалось обогнать фильм «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», который до этого занимал первое место среди фильмов режиссёра по сборам. «Одиссея» также стала одной из самых кассовых кинокартин 2026 года, уступая только проекту «Человек-паук: Новый день».

Рейтинг фильмов Кристофера Нолана по сборам в мировом прокате:

  1. «Одиссея» (2026) — $ 1,104 млрд.
  2. «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) — $ 1,085 млрд.
  3. «Тёмный рыцарь» (2008) — $ 1,008 млрд.
  4. «Оппенгеймер» (2023) — $ 975 млн.
  5. «Интерстеллар» (2014) — $ 764 млн.
  6. «Начало» (2010) — $ 839 млн.
  7. «Дюнкерк» (2017) — $ 549 млн.
  8. «Довод» (2020) — $ 376 млн.
  9. «Бэтмен: Начало» (2005) — $ 375 млн.
  10. «Бессонница» (2002) — $ 113 млн.
  11. «Престиж» (2006) — $ 109 млн.
  12. «Мементо» (2000) — $ 43 млн.

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Каким получился самый кассовый фильм Кристофера Нолана:
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
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