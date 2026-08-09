«Одиссея» собрала более $ 1,1 млрд — самый кассовый фильм Кристофера Нолана

Фильм «Одиссея» продолжает устанавливать новые рекорды по сборам в мировом прокате. Общая касса ленты превысила $ 1,104 млрд. Такого результата проект добился меньше чем за месяц — премьера состоялась 17 июля.

Таким образом, картина стала самой кассовой в карьере режиссёра Кристофера Нолана. Ленте удалось обогнать фильм «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», который до этого занимал первое место среди фильмов режиссёра по сборам. «Одиссея» также стала одной из самых кассовых кинокартин 2026 года, уступая только проекту «Человек-паук: Новый день».

Рейтинг фильмов Кристофера Нолана по сборам в мировом прокате:

«Одиссея» (2026) — $ 1,104 млрд. «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) — $ 1,085 млрд. «Тёмный рыцарь» (2008) — $ 1,008 млрд. «Оппенгеймер» (2023) — $ 975 млн. «Интерстеллар» (2014) — $ 764 млн. «Начало» (2010) — $ 839 млн. «Дюнкерк» (2017) — $ 549 млн. «Довод» (2020) — $ 376 млн. «Бэтмен: Начало» (2005) — $ 375 млн. «Бессонница» (2002) — $ 113 млн. «Престиж» (2006) — $ 109 млн. «Мементо» (2000) — $ 43 млн.

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.