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Хоббиты в сборе: появилось трогательное фото со звёздами «Властелина колец»

Хоббиты в сборе: появилось трогательное фото со звёздами «Властелина колец»
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Исполнитель роли Сэмуайза Гэмджи в трилогии «Властелин колец» Шон Эстин выложил трогательное фото со звёздами фэнтезийной серии. Снимок он опубликовал на своих страницах в соцсетях.

На фотографии, помимо Эстина, показаны актёры, которые играли других хоббитов в культовой трилогии: Элайджа Вуд (Фродо), Билли Бойд (Пипин) и Доминик Монахэн (Мерри). На снимке они все вместе сидят в ресторане и радостно смотрят в камеру.

Фото: Соцсети Шона Эстина

Вся группа в сборе.

Элайджа Вуд вернётся к роли Фродо в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума», который выйдет в мировом прокате 17 декабря 2027 года. Не исключено, что Билли Бойд, Доминик Монахэн и Шон Эстин вновь воплотят на экране знаменитых персонажей в будущей ленте под названием «Властелин колец: Тени прошлого». Картина пока не имеет даты выхода, но её сюжет как раз должен сконцентрироваться на приключениях хоббитов после событий оригинальной трилогии.

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