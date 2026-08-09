«Человек-паук: Новый день» собрал $ 1,67 млрд за 12 дней

По итогам вторых выходных сборы фильма «Человек-паук: Новый день» достигли $ 655 млн в США. Супергеройская картина остаётся лидером местных чартов, обгоняя «Одиссею» Кристофера Нолана. Лента также продемонстрировала третий результат по кассовым сборам за второй уикенд в американских кинотеатрах, уступив только фильмам «Мстители: Финал» ($ 147 млн) и «Звёздные войны: Пробуждение силы» ($ 149 млн).

В мировом прокате «Новый день» собрал $ 1,67 млрд. Картина уже вошла в топ-4 самых кассовых фильмов киновселенной Marvel и продолжает демонстрировать высочайшие темпы по сборам. Отметку в $ 2 млрд лента преодолеет уже в ближайшие дни, обогнав проект «Человек-паук: Нет пути домой» ($ 1,95 млрд). Учитывая темпы сборов, можно смело ожидать, что фильм продемонстрирует новые кассовые рекорды.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера. Неофициальная премьера картины в России состоится 20 августа.