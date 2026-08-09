BC.Game с s1mple проиграла 100 Thieves и вылетела с отбора на EWC 2026 по CS 2

BC.Game уступила 100 Thieves со счётом 1:2 в плей-офф отбора на Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. Команда Александра s1mple Костылева покинула турнир в Париже.

BC.Game уверенно взяла первую карту (13:7), однако 100 Thieves перевернула серию на Nuke (16:12 через овертайм) и закрыла Anubis со счётом 13:11. Костылев стал лучшим игроком матча с K/D 64-44 и рейтингом 1,34, но остальные игроки BC.Game не поддержали: Денис electroNic Шарипов (0,87) и Азбаяр Senzu Мунхболд (0,87) провели серию ниже своего уровня.

Со стороны 100 Thieves наиболее стабильно отыграл Джек Gizmy фон Шпрекельсен (1,23). 100 Thieves, BC.Game, Liquid, FOKUS, OG и 1win оказались в одной стороне сетки — пройти на EWC из этой части может только один состав.

Для s1mple это был шанс впервые в карьере сыграть на EWC — теперь BC.Game не попадёт на основной турнир с призовым фондом $ 2 млн. 100 Thieves продолжит борьбу за один из четырёх оставшихся слотов.