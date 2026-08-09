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Двукратный чемпион TI Topson заменит забаненного Tailung в LGD на The International 2026

Двукратный чемпион TI Topson заменит забаненного Tailung в LGD на The International 2026
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LGD объявила о подписании Топиаса Topson Таавитсайнена на позицию мидера. 28-летний финн заменит Сантьяго Tailung Агуэро, отстранённого от The International 2026 за участие в договорных матчах.

Для Topson это возвращение на профессиональную сцену после почти двух лет перерыва. В сентябре 2024 года Tundra Esports объявила о завершении его карьеры, после чего он прошёл военную службу в Финляндии. В декабре 2025-го на стриме Topson заявил, что никогда не вернётся в профессиональную Dota 2. Летом 2026 года он попытался пройти на TI15 через открытые квалификации в миксе с Ceb и Arteezy, но команда вылетела в 1/8 финала.

Topson — двукратный чемпион The International в составе OG (2018, 2019). За карьеру он заработал около $ 5,9 млн призовых.

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае. Призовой фонд турнира превысил $ 2,7 млн.

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