Определены все 32 участника EWC 2026 по CS 2 — на турнире сыграют пять команд из России

Стал известен полный список участников Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. В турнире примут участие 32 команды — 28 получили слоты по рейтингу VRS, ещё четыре прошли через отбор в Париже.

Россию представляют пять составов: Team Spirit, PARIVISION, BetBoom Team и magic получили прямые приглашения. K27 стала единственной российской командой, прошедшей через открытую квалификацию. Virtus.pro, HOTU и 1win покинули отбор.

Через LCQ также прошли 100 Thieves с device и gla1ve, BIG, Wildcard и JiJieHao. Среди участников основного турнира — действующий чемпион мэйджора Team Falcons, FURIA, Natus Vincere, MOUZ, G2 и FaZe Clan.

Все участники Esports World Cup 2026 по CS 2 Фото: HLTV

Групповой этап пройдёт с 12 по 18 августа в Paris Expo Porte de Versailles — 32 команды разделят на четыре группы по восемь в формате double-elimination. Топ-4 каждой группы выйдут в плей-офф. Финал состоится 23 августа на арене Accor Arena. Призовой фонд — $ 2 млн.