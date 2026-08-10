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Сериал Дом дракона, 3-й сезон, 8-я серия: где смотреть, сюжет

Вышел восьмой эпизод «Дома дракона» — третий сезон завершён
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10 августа состоялась премьера восьмого эпизода третьего сезона сериала «Дом дракона». Серия уже доступна для просмотра на HBO, вместе с ней третий сезон официально подошёл к концу спустя два месяца после запуска.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Третий сезон «Дома дракона» продолжает историю противостояния между двумя ветвями дома Таргариенов за власть в Вестеросе. Сюжет шоу разворачивается примерно за 200 лет до событий «Игры престолов», а одним из главных событий сезона стала знаменитая Битва при Глотке, одна из самых дорогих батальных сцен в истории кино.

Сейчас авторы «Дома дракона» работают над четвёртым сезоном сериала. Он выйдет в 2028 году и станет большим финалом сериала. А грядущей зимой зрителей ждёт ещё один проект по «Игре престолов» — второй сезон «Рыцаря Семи Королевств».

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