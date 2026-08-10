Вышел восьмой эпизод «Дома дракона» — третий сезон завершён

10 августа состоялась премьера восьмого эпизода третьего сезона сериала «Дом дракона». Серия уже доступна для просмотра на HBO, вместе с ней третий сезон официально подошёл к концу спустя два месяца после запуска.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Третий сезон «Дома дракона» продолжает историю противостояния между двумя ветвями дома Таргариенов за власть в Вестеросе. Сюжет шоу разворачивается примерно за 200 лет до событий «Игры престолов», а одним из главных событий сезона стала знаменитая Битва при Глотке, одна из самых дорогих батальных сцен в истории кино.

Сейчас авторы «Дома дракона» работают над четвёртым сезоном сериала. Он выйдет в 2028 году и станет большим финалом сериала. А грядущей зимой зрителей ждёт ещё один проект по «Игре престолов» — второй сезон «Рыцаря Семи Королевств».