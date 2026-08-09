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Забаненный перед TI15 Tailung отверг обвинения и нанял адвоката

Забаненный перед TI15 Tailung отверг обвинения и нанял адвоката
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Бывший мидер LGD Сантьяго Tailung Оливос Агуэро прокомментировал отстранение от The International 2026. 17-летний игрок заявил, что его молчание не является признанием вины, и сообщил о намерении решать вопрос через адвоката.

Tailung подчеркнул, что не подтверждает и не принимает выдвинутые обвинения. От дальнейших комментариев он отказался.

Моё молчание не является признанием, принятием или подтверждением каких-либо обвинений, заявлений или распространяющихся слухов и домыслов. Жду возможности обсудить эту ситуацию со своим адвокатом и буду решать любые связанные с ней вопросы соответствующим образом и по официальным каналам.

9 августа LGD объявила об отстранении Tailung за участие в договорных матчах — игрока уличили с помощью переписок. PGL наложила пожизненный бан. На его позиции LGD заменил двукратный чемпион TI Топиас Topson Таавитсайнен.

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае. Призовой фонд турнира превысил $ 2,7 млн.

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