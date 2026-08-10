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Чарли Кокс рад, что премьера «Человека-паука: Новый день» уже состоялась

Чарли Кокс рад, что премьера «Человека-паука: Новый день» уже состоялась
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Чарли Кокс в интервью рассказал, что рад выходу фильма «Человек-паук: Новый день» в прокат. До премьеры ленты фанаты атаковали актёра вопросами, есть ли Сорвиголова в картине.

Кокс всегда отвечал, что не участвует в ленте, но ему никто не верил. После премьеры фильма информация об отсутствии Сорвиголовы подтвердилась, чему Чарли очень рад.

«Человек-паук: Новый день» вышел во всём мире 31 июля. С этого момента его крутят в зарубежных кинотеатрах, но премьера в России состоится лишь 20 августа. В фильме герой сталкивается с Халком, Карателем и персонажем, которого сыграла звезда «Очень странных дел» Сэди Синк.

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