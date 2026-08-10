Мультфильм «Миньоны и монстры» собрал в прокате почти $ 500 млн
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За очередной уикенд фильм «Миньоны и Монстры» собрал в прокате почти $ 500 млн. Мультфильму осталось всего $ 30 млн, чтобы достичь этого показателя.
Сюжет ленты переносит миньонов в 1920-е годы. Теперь они решают снять собственный фильм ужасов в Голливуде. Для этого им предстоит найти самых страшных существ.
Лента выступила третьей частью спин-оффа про миньонов и седьмым фильмом во франшизе «Гадкий я». Новая картина про знаменитых существ из «Гадкого я» вышла в мировом прокате 1 июля. Она показала худший старт в серии, поскольку первоначальные сборы оказались слабыми, но в итоге касса получилась неплохая.
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