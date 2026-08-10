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«Они любят испытывать Стива». Крис Эванс — о Капитане Америка в «Мстителях: Судный день»

«Они любят испытывать Стива». Крис Эванс — о Капитане Америка в «Мстителях: Судный день»
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Крис Эванс в недавнем интервью прокомментировал появление Стива Роджерса в фильме «Мстители: Судный день». По словам актёра, режиссёры картины братья Руссо всегда любили испытать героя на прочность и подкинуть ему трудностей.

Эванс подчеркнул, что в «Судном дне» зрители увидят испытание ценностей и характера Стива.

Руссо обожают мучить Стива Роджерса. Их любимое занятие — просто мучить его до смерти.

«Судный день» выпустят 18 декабря. В фильме Мстители, Люди Икс и Фантастическая четвёрка объединят усилия, чтобы дать отпор сильнейшему врагу, Доктору Думу. Его роль исполнил Роберт Дауни-младший, игравший Железного человека в Marvel с 2008 по 2019 год.

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