Энн Хэтэуэй рассказала о своей любимой реплике из «Одиссеи» Кристофера Нолана

Энн Хэтэуэй, сыгравшая Пенелопу в «Одиссее» Кристофера Нолана, рассказала о своей любимой реплике из фильма. Она связана с фразой Антиноя, которого сыграл Роберт Паттинсон.

В ленте Антиной произносит «Кто-нибудь, уберите этих нищих отсюда!» Эта фраза стала одной из самых любимых у Энн во время работы над картиной.

Люди используют эту фразу с жёсткой иронией, и я полностью это поддерживаю!

«Одиссею» показывают как в кинотеатрах всего мира, так и в России в рамках предсеансного обслуживания. Лента получила высочайшие оценки критиков и зрителей и стала самой кассовой во всей карьере Кристофера Нолана.