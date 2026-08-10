Энн Хэтэуэй рассказала о своей любимой реплике из «Одиссеи» Кристофера Нолана
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Энн Хэтэуэй, сыгравшая Пенелопу в «Одиссее» Кристофера Нолана, рассказала о своей любимой реплике из фильма. Она связана с фразой Антиноя, которого сыграл Роберт Паттинсон.
В ленте Антиной произносит «Кто-нибудь, уберите этих нищих отсюда!» Эта фраза стала одной из самых любимых у Энн во время работы над картиной.
Люди используют эту фразу с жёсткой иронией, и я полностью это поддерживаю!
«Одиссею» показывают как в кинотеатрах всего мира, так и в России в рамках предсеансного обслуживания. Лента получила высочайшие оценки критиков и зрителей и стала самой кассовой во всей карьере Кристофера Нолана.
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