Стало известно расписание 1-го тура группового этапа The International 2026 по Dota 2
Организаторы The International 2026 опубликовали расписание матчей 1-го тура.
Групповой этап стартует 13 августа в Шанхае в формате швейцарской системы с bo3-сериями. По его итогам 8 команд из 16 выйдут в плей-офф.
Матчи 1-го тура The International 2026
- 5:00. Team Falcons – LGD
- 5:00. 1win – Nigma Galaxy
- 5:00. BetBoom Team – OG
- 5:00. PARIVISION – Resilience
- 8:00. Team Spirit – Xtreme Gaming
- 8:00. Team Liquid – Vici Gaming
- 8:00. Aurora Gaming – GamerLegion
- 8:00. Team Yandex – HULIGANI
В составе LGD на позиции мидера дебютирует двукратный чемпион TI Topson, заменивший забаненного Tailung. The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа. Призовой фонд турнира превысил $ 2,7 млн.
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