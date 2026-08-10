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Стало известно расписание 1-го тура группового этапа The International 2026 по Dota 2

Стало известно расписание 1-го тура группового этапа The International 2026 по Dota 2
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Организаторы The International 2026 опубликовали расписание матчей 1-го тура.

Групповой этап стартует 13 августа в Шанхае в формате швейцарской системы с bo3-сериями. По его итогам 8 команд из 16 выйдут в плей-офф.

Матчи 1-го тура The International 2026

  • 5:00. Team Falcons – LGD
  • 5:00. 1win – Nigma Galaxy
  • 5:00. BetBoom Team – OG
  • 5:00. PARIVISION – Resilience
  • 8:00. Team Spirit – Xtreme Gaming
  • 8:00. Team Liquid – Vici Gaming
  • 8:00. Aurora Gaming – GamerLegion
  • 8:00. Team Yandex – HULIGANI

В составе LGD на позиции мидера дебютирует двукратный чемпион TI Topson, заменивший забаненного Tailung. The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа. Призовой фонд турнира превысил $ 2,7 млн.

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