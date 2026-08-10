Съёмки новых «Людей Икс» начнутся скоро

В новости есть спойлеры к «Человеку-пауку: Новый день»! Если не смотрели фильм и не знаете его сюжетные повороты, то не читайте текст ниже!

В недавнем интервью Сэди Синк, сыгравшая Джин Грей в «Человеке-пауке: Новый день», рассказала, что съёмки фильма о Людях Икс начнутся скоро. Джин, очевидно, станет одним из главных персонажей грядущей картины, поскольку мутантка занимает особую роль в команде и комиксах.

Сэди рассказала, что сперва она снимется в ленте о Людях Икс, а потом у ненё на очереди сериал от FX и A24. То есть производство «Людей Икс» действительно стартует в скором времени.

Эмму Фрост в ленте сыграет Самара Уивинг, образ Циклопа воплотит Кит Коннор, а Синк сыграет Джин Грей.