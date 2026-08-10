15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки новых «Людей Икс» начнутся скоро

Съёмки новых «Людей Икс» начнутся скоро
Комментарии
В новости есть спойлеры к «Человеку-пауку: Новый день»! Если не смотрели фильм и не знаете его сюжетные повороты, то не читайте текст ниже!

В недавнем интервью Сэди Синк, сыгравшая Джин Грей в «Человеке-пауке: Новый день», рассказала, что съёмки фильма о Людях Икс начнутся скоро. Джин, очевидно, станет одним из главных персонажей грядущей картины, поскольку мутантка занимает особую роль в команде и комиксах.

Сэди рассказала, что сперва она снимется в ленте о Людях Икс, а потом у ненё на очереди сериал от FX и A24. То есть производство «Людей Икс» действительно стартует в скором времени.

Эмму Фрост в ленте сыграет Самара Уивинг, образ Циклопа воплотит Кит Коннор, а Синк сыграет Джин Грей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android