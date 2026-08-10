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Следующим проектом по «Игре престолов» будет второй сезон «Рыцаря Семи Королевств»

Следующим проектом по «Игре престолов» будет второй сезон «Рыцаря Семи Королевств»
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Сегодня закончился третий сезон «Дома дракона», приквела «Игры престолов». Четвёртый и финальный сезон шоу должен выйти в 2028 году, но перед ним фанатов франшизы ждёт кое-что ещё.

Следующим проектом по вселенной Джорджа Мартина станет второй сезон «Рыцаря Семи Королевств». Он выйдет во второй половине 2027 года. А уже после него, вероятно, мы увидим четвёртый сезон «Дома дракона».

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

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