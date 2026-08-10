Чарли Кокс рассказал, что Сорвиголова не появится в «Мстителях: Секретные войны»

Чарли Кокс стал одним из гостей MCM Comic Con. Во время мероприятия актёр рассказал, что Сорвиголова не появится в «Мстителях: Секретные войны», несмотря на слухи о том, что в фильме стоит ждать появления очень многих персонажей Marvel.

В детали актёр вдаваться не стал. Возможно, он просто лукавит и не раскрывает правду. Узнать об этом пока не получится — как минимум до новой волны слухов или премьеры «Мстителей: Судный день».

«Секретные войны» станут кульминацией противостояния героев и Доктора Дума. По комиксам злодей создал себе целую планету, в которой правил, а слугами сделал некоторых из супергероев.