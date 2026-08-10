15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В честь финала третьего сезона «Дома дракона» выпустили стильный постер

В честь финала третьего сезона «Дома дракона» выпустили стильный постер
Комментарии

Сегодня на HBO Max вышла последняя серия третьего сезона сериала «Дом дракона». В честь этого авторы шоу опубликовали постер сезона, на котором можно увидеть Эмму Д’Арси в образе королевы Рейениры Таргариен.

Постер финальной серии третьего сезона «Дома дракона»

Фото: HBO

Сюжет «Дома Дракона» разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов». В проекте рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Первые два сезона высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8,3 балла из 10. Премьера третьего сезона состоится летом 2026 года.

Шоу продлили на четвёртый сезон. Он станет последним. Премьера сезона ожидается не раньше 2028 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android