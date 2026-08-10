В честь финала третьего сезона «Дома дракона» выпустили стильный постер

Сегодня на HBO Max вышла последняя серия третьего сезона сериала «Дом дракона». В честь этого авторы шоу опубликовали постер сезона, на котором можно увидеть Эмму Д’Арси в образе королевы Рейениры Таргариен.

Постер финальной серии третьего сезона «Дома дракона»

Фото: HBO

Сюжет «Дома Дракона» разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов». В проекте рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Первые два сезона высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8,3 балла из 10. Премьера третьего сезона состоится летом 2026 года.

Шоу продлили на четвёртый сезон. Он станет последним. Премьера сезона ожидается не раньше 2028 года.