Marvel хотела взять Купера Хоффмана на роль Циклопа, но не смогла из-за занятости актёра

По данным источников The Hollywood Reporter, Marvel Studios безумно хотела взять на роль Циклопа Купера Хоффмана, актёра, сыгравшего в «Долгой прогулке». Но у него был слишком плотный график съёмок, из-за чего от сотрудничества с ним пришлось отказаться.

В итоге Marvel Studios взяла на роль Циклопа в новых «Людях Икс» Кита Коннора, звезду «Под огнём». Актёры похожи внешне, и у них схожий типаж, что ещё раз подтверждает, что Marvel видела в Циклопе некто похожего на Хоффмана.

Циклоп станет одним из мутантов в новых «Людях Икс». В ленте также появится Эмма Фрост, которую сыграет актриса Самара Уивинг.