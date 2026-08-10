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Сборы ремейка «Моаны» с Дуэйном Джонсоном достигли $ 280 млн — фильм провалился

Сборы ремейка «Моаны» с Дуэйном Джонсоном достигли $ 280 млн — фильм провалился
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По итогам пятого уикенда сборы фильма «Моана» достигли отметки в $ 280 млн. Ремейк с Дуэйном Джонсоном постепенно завершает своё выступление в прокате, собрав в кинотеатрах скромную кассу.

Как ранее и предсказывали аналитики, лента с живыми актёрами не смогла окупиться — для этого картине нужно было собрать около $ 600 млн. Кроме того, ремейк не достиг даже половины от сборов оригинального мультфильма, который заработал $ 643 млн в 2016 году. Вторая часть выступила ещё лучше, собрав более $ 1 млрд в 2024-м.

Возможно, Disney удастся отбить часть бюджета различными налоговыми льготами и показами на стримингах, однако это будет уже второй провал компании в 2026 году — после «Мандалорца и Грогу». Ранее глава компании заявил, что затраты на ремейк частично отобьются в других сферах деятельности: от парков аттракционов до игрушек и видеоигр.

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