Начались съёмки сериала «Горизонт событий» про квантовую суперпозицию

Кинокомпания «СИЭЛТИ» и онлайн-кинотеатр Premier объявили о старте производства сериала «Горизонт событий». Съёмки фантастического шоу займут несколько месяцев, после чего оно выйдет на стримингах.

Сериал расскажет историю молодого физика Дмитрия, чьё сознание попадает в состояние квантовой суперпозиции: жизнь героя расщепляется на несколько возможных сценариев. Дмитрию и его коллеге Анне предстоит не только довести до конца разработку прорывной технологии в условиях жёсткой конкуренции, но и сделать сложный жизненный выбор.

Режиссёром проекта выступает Мария Кравченко («Фарма»). Главные роли в сериале сыграют Кузьма Котрелев («Здесь был Юра»), Варвара Феофанова («Волк»), Влад Коноплёв («Король и Шут») и другие актёры.