«Лучший сезон сериала»: зрители хвалят финал третьего сезона «Дома дракона»

10 августа состоялась премьера восьмого эпизода третьего сезона сериала «Дом дракона». Вместе с ним третий сезон шоу по «Игре престолов» официально подошёл к концу.

Тем временем на агрегаторе IMDb уже появились отзывы о финальном эпизоде. Так, рейтинг восьмой серии составляет 9,1 балла из 10: зрители хвалят эмоциональный накал эпизода, актёрскую игру, неожиданные повороты и сравнивают его с лучшими сериями «Игры престолов».

Фото: IMDb

Что пишут зрители о финале третьего сезона «Дома дракона»

Третий сезон «Дома дракона» — лучший в сериале. Нарастающее напряжение по ходу сезона, эмоциональная составляющая и мощный финальный эпизод ещё раз доказывают, почему сериал остаётся одной из самых захватывающих драм на телевидении.

После затянутого второго сезона сериал «Дом дракона» вернулся с гораздо более динамичным, огненным и эмоционально насыщенным третьим сезоном, который раскрывает моральные аспекты войны и то, на что люди должны пойти, чтобы сохранить свою власть.

Не самый мощный финал в мире, но это всё ещё лучший сезон в «Доме дракона».

Не раскрывая никаких подробностей, финальный эпизод оставил у меня чувство восторга, шока и любопытства по поводу того, что будет дальше. Это не лучший эпизод в сериале, но точно лучший сезон.

Это, безусловно, один из самых сильных эпизодов во всём сериале. Это и захватывающее повествование, и запоминающиеся сцены экшена, и великолепная режиссура. Выдающийся эпизод, заслуживающий высокой оценки.

Четвёртый сезон «Дома дракона» станет большим финалом сериала — его съёмки должны начаться в начале 2027 года, а его премьера состоится летом 2028-го.