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В США откроют пиццерию в стиле хоррора «Пять ночей с Фредди»

В США откроют пиццерию в стиле хоррора «Пять ночей с Фредди»
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Студия ScottGames анонсировала открытие Freddy Fazbear's Pizza — иммерсивного заведения в духе культовой серии игр Five Nights at Freddy’s. Разработчики договорились о запуске пиццерии в дизайне хоррор-вселенной уже в 2027 году.

Так, в будущем заведении планируют создать полноценный ресторан с аркадными играми и некое шоу с аниматрониками в стиле франшизы. Саму Freddy Fazbear's Pizza построят в торговом комплексе American Dream в округе Берген, штат Нью-Джерси, дату открытия и все детали авторы раскроют позже.

Five Nights at Freddy's — знаменитая хоррор-франшиза, которую запустили в 2014 году. По сюжету игрок устраивается охранником в местную пиццерию и должен использовать все подходящие инструменты, чтобы защититься от враждебных аниматронных персонажей. По мотивам серии игр сняли дилогию «Пять ночей с Фредди», которая собрала в прокате более $ 500 млн.

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