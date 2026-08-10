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Четвёртый сезон «Дома дракона» будет самым масштабным в сериале

Четвёртый сезон «Дома дракона» будет самым масштабным в сериале
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10 августа состоялась премьера восьмого эпизода третьего сезона сериала «Дом дракона». Вместе с ним третий сезон шоу по «Игре престолов» официально подошёл к концу.

В честь финала сезона шоураннер Райан Кондал дал небольшое интервью изданию Entertainment Weekly. В нём автор заявил, что масштабы четвёртого сезона станут ещё больше: от персонажей и драконов до новых локаций.

Четвёртый сезон будет ещё масштабнее. У нас будут новые персонажи, новые драконы и новые локации, всё это впереди. Думаю, всё это сделает финальный сезон по-настоящему достойным.

Четвёртый сезон «Дома дракона» станет большим финалом сериала — его съёмки должны начаться в начале 2027 года, а его премьера состоится летом 2028-го. А уже зимой зрителей ждёт второй сезон «Рыцаря Семи Королевств», ещё одного приквела «Игры престолов».

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