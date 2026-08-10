Стримеры Leva2k и Rostislav999 поднялись на высоту 6100 метров в прямом эфире на Twitch

Популярные стримеры Лев Leva2k Богуш и Ростислав Rostislav999 Протасеня установили личный рекорд, поднявшись на высоту 6100 метров — контентмейкеры продолжают восхождение к пику Ленина, одной из высочайших вершин бывшего СССР.

Сейчас стримеры успешно добрались до третьего лагеря, после чего отправятся на спуск в базовый лагерь на высоте 3600 метров — это необходимо для акклиматизации. Затем они продолжат восхождение на рекордную высоту 7134 метра.

Ранее Ростик и Leva2k совершили восхождение на вершину Килиманджаро в Африке (5895 метров). На Twitch за ходом путешествия следили более 47 000 зрителей.