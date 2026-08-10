Фанаты «Гарри Поттера» добились изменения маршрута энергокабеля в Ирландию из-за Добби

Маршрут нового энергетического кабеля между Великобританией и Ирландией был изменён после массовых жалоб фанатов «Гарри Поттера» — об этом сообщает The Telegraph.

Изначально кабель должен был проходить через пляж Фрешуотер-Уэст в Уэльсе — там снимали сцену с гибелью эльфа Добби, после чего место стало культовым для «поттероманов». Теперь они приходят туда, чтобы почтить память персонажа и оставить что-то на память.

Проект уже получил согласования местных властей, но после объявления маршрута кабеля в адрес авторов проекта стали поступать сотни звонков — после их жалоб было решено провести энергокабель через другое место.