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11-летняя девочка обошла «родительский контроль», попросив ИИ сделать для неё свой браузер

11-летняя девочка обошла «родительский контроль», попросив ИИ сделать для неё свой браузер
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Пользователь X под ником Siqi Chen рассказал, что его 11-летняя дочь научилась обходить функцию «родительского контроля» при помощи нейросети Claude.

Помогите, я установил ограничение экранного времени для YouTube на ноутбуке моей 11-летней дочери — и узнал, что она попросила Claude написать код для создания собственного браузера на Electron и Chromium, чтобы обойти это. Что мне теперь делать?

При этом отец признался, что разрешает дочери смотреть YouTube весь день, если она находит способ обойти ограничения. Ранее девочка включала запись экрана перед вводом пароля, одобряла свои запросы на экранное время через iMessage отца и выясняла код через функцию Airplay.

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