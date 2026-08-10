Отменённое дополнение Quake 4 выложили в Сеть — его случайно нашёл разработчик XCOM 2

В Сети опубликовали дополнение Awakening для Quake 4 — оно должно было продолжить игру 2005 года, но после неудачного релиза DLC отменили.

Билд обнаружил программист Джастин Маршалл, который работал над The Evil Within, XCOM 2 и другими играми. Он утверждает, что нашёл файлы игры на жёстком диске старого компьютера, который купил на Amazon.

Хотя дополнение не завершено, поиграть в него уже можно — видеоблогер pagb666 даже выложил прохождение первых трёх миссий. В свою очередь Маршалл рассказал, что обнаружил файлы в сложный период жизни, и они буквально спасли его жизнь после развода — теперь он надеется, что сообщество завершит DLC.