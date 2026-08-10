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Авторы No Man's Sky поздравили геймеров с 10-летием игры

Авторы No Man's Sky поздравили геймеров с 10-летием игры
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9 августа No Man's Sky исполнилось 10 лет. Именно в этот день состоялся релиз знаменитой космической песочницы на PS4, после чего игра добралась и до остальных платформ. В честь юбилея разработчики из Hello Games представили эпичный трейлер, где проследили развитие проекта за последние 120 месяцев.

Видео доступно на YouTube-канале Hello Games. Права на видео принадлежат Hello Games.

Так, за последние 10 лет разработчики выпустили больше 40 обновлений, которые выходили полностью бесплатно для всех владельцев игры. Благодаря столь прилежной поддержке авторы смогли вернуть доверие игроков после скандального запуска игры в 2016-м. Тогда игра стартовала с отрицательных отзывов в Steam из-за отсутствия обещанных возможностей и множества багов, однако со временем рейтинг рос и в данный момент составляет крепкие 83%.

Сейчас Hello Games трудится над своей новой игрой — Light No Fire. Выживач разрабатывают уже несколько лет, однако у него пока нет даже примерной даты релиза.

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