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Мрачные постеры боевика «Надежда» со звездой «Игры в кальмара» — в России с 10 сентября

Мрачные постеры боевика «Надежда» со звездой «Игры в кальмара» — в России с 10 сентября
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Кинокомпания «Уорлд Пикчерз» представила постеры фильм «Надежда». На них изображены главные герои корейского фантастического блокбастера, который доберётся до кинотеатров России уже 10 сентября.

Фото: «Уорлд Пикчерз»

Фото: «Уорлд Пикчерз»

Фото: «Уорлд Пикчерз»

Фото: «Уорлд Пикчерз»

Будущая лента расскажет историю небольшого корейского городка, где начинают происходить таинственные события. Однажды охотники находят изувеченные трупы животных, после чего они снаряжают экспедицию в лес, чтобы найти виновника, которым оказывается неведомое существо.

Режиссёром боевика выступил На Хон-джин («Вопль»). Главные роли в боевике сыграли Хван Джон Мин и Чон Хо Ён («Игра в кальмара») вместе с Майклом Фассбендером («12 лет рабства») и Алисией Викандер («Агенты А.Н.К.Л.»). Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале — 2026.

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