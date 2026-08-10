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Light No Fire будет похожа на No Man's Sky. Детали об игре на планете размером с Землю

Light No Fire будет похожа на No Man's Sky. Детали об игре на планете размером с Землю
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Глава разработки No Man's Sky Шон Мюррей раскрыл детали новой игры Light No Fire, которая была анонсирована ещё в 2023 году на The Game Awards.

Проект отправит геймеров на некую фэнтезийную планету, которая по размерам будет сравнима с Землёй. По словам геймдизайнера, эта «песочница» будет очень похожа на No Man's Sky.

Мы создавали корабли, которыми можно управлять как одному, так и командой в кооперативе, при этом у них свой собственный физический мир, они могут путешествовать по океанам. Океаны в Light No Fire просто огромны. И после этого мы решили добавить это в No Man's Sky. Так что да, они похожи. Мы чувствуем, что это игра, которая вписывается в наш подход, когда можно придумать множество идей, все они будут иметь смысл.
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