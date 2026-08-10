15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На Esports World Cup выпустили коллекционные карточки игроков: среди них Collapse и m0NESY

На Esports World Cup выпустили коллекционные карточки игроков: среди них Collapse и m0NESY
Комментарии

Организаторы Кубка мира по киберспорту представили коллекционные карточки с участниками турнира. Первый набор будет посвящён лучшим игрокам Esports World Cup 2025.

Коллекция включает игроков и клубы в рамках шести серий карточек: Легенды, MVP, Новички, Центурионы и Престиж, а также уникальные карты, выпущенные в единственном экземпляре. Некоторые карточки появятся только по результатам Кубка мира.

Каждая карточка содержит QR-код, открывающий цифровой аналог в приложении и позволяющий объединить физическую коллекцию с цифровой. Сканируя карточки, коллекционеры смогут зарабатывать баллы, соревноваться друг с другом и получать награды по мере развития турнира.

Фото: EWC

Первые наборы уже доступны для покупки на официальном сайте Esports World Cup. В набор EWC 2025 вошли Магнус Карлсен, Donk, m0NESY, Collapse, ZyWoo и другие.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android