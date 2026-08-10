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В России запустили сайт для покупки билетов на мэйджор в Сингапуре по Counter-Strike 2

В России запустили сайт для покупки билетов на мэйджор в Сингапуре по Counter-Strike 2
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Для продажи билетов на PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2 в России запущен специальный сервис esportstickets.ru. Сайт поддерживает оплату картами «МИР» и через СБП — глобальная продажа идёт через Ticketmaster SG, недоступный для российских карт.

В продаже билеты на плей-офф мэйджора с 10 по 13 декабря. Цены начинаются от 10 тыс. рублей за однодневный билет. Матчи финальной стадии пройдут на «Сингапурском крытом стадионе».

PGL Major Singapore 2026 станет первым мэйджором по Counter-Strike в Юго-Восточной Азии. Турнир пройдёт с 25 ноября по 13 декабря с призовым фондом $ 1,25 млн. Участники турнира станут известны незадолго до проведения.

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