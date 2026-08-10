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ИИ-компания выпустит хоррор «Потрогать траву» по теории «мёртвого интернета»

ИИ-компания выпустит хоррор «Потрогать траву» по теории «мёртвого интернета»
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Технологическая компания Promise работает над психологическим хоррором под названием «Потрогать траву». Лента будет посвящена известной теории «мёртвого интернета», а работать над фильмом будет продюсер «Закулисья реальности» Крис Уайт.

Фильм ужасов рассказывает о молодой женщине, которая создаёт ИИ-персонажей по заказу некой компании. Впоследствии героиня узнаёт ужасающую тайну: копии людей создаются на основе их самых сокровенных желаний.

Теория «мёртвого интернета» предполагает, что в Сети почти нет живых людей, а все процессы контролирует искусственный интеллект, боты и фейки. На фоне развития нейросетей и накрутки активности история получает всё большее распространение в последнее время.

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