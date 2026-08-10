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Рэпер 50 Cent стал продюсером сериала по игре Payday

Рэпер 50 Cent стал продюсером сериала по игре Payday
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Известный рэп-исполнитель Кёртис 50 Cent Джексон выступит исполнительным продюсером сериала по серии видеоигр Payday.

Сам 50 Cent отметил, что для его компании это отличный шанс по-новому показать игру про ограбления.

Мы создаём кинематографические криминальные истории, которые находят отклик у зрителей по всему миру. Перенос мира Payday на экраны даёт нам шанс создать нечто большое, энергичную франшизу, которая продвинет жанр ограблений вперед.

О работе над сериалом Payday стало известно в марте. Пока у проекта нет сценариста и актёрского состава, проект также не куплен ни одним стриминговым сервисом.

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