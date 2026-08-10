15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Разработчики Genshin Impact откроют тематическое кафе по игре в Москве

Разработчики Genshin Impact откроют тематическое кафе по игре в Москве
Комментарии

Студия HoYoverse запустит в Москве Genshin Кафе — тематический объект питания по вселенной одноимённой игры. Официальное открытие намечено на пятницу, 21 августа.

До 10 сентября в кафе по Genshin Impact пройдёт специальное событие «Снежная начинается с кофе», посвящённое скорому релизу версии 7.0 с регионом Снежная, вдохновлённым славянской культурой.

Ранее Genshin Кафе появилось в городах Китая и других странах мира, в том числе в Париже и Сеуле. В заведениях проводятся ивенты с косплеерами и разработчиками, а в обычные дни игроки могут заказать еду и напитки, которые появлялись в Genshin Impact.

Материалы по теме
Видео
Что нужно знать про обновление 7.0 в Genshin Impact — все детали со стрима про Снежную
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android