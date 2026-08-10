Разработчики Genshin Impact откроют тематическое кафе по игре в Москве

Студия HoYoverse запустит в Москве Genshin Кафе — тематический объект питания по вселенной одноимённой игры. Официальное открытие намечено на пятницу, 21 августа.

До 10 сентября в кафе по Genshin Impact пройдёт специальное событие «Снежная начинается с кофе», посвящённое скорому релизу версии 7.0 с регионом Снежная, вдохновлённым славянской культурой.

Ранее Genshin Кафе появилось в городах Китая и других странах мира, в том числе в Париже и Сеуле. В заведениях проводятся ивенты с косплеерами и разработчиками, а в обычные дни игроки могут заказать еду и напитки, которые появлялись в Genshin Impact.