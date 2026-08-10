Вышел трейлер сериала «Американский заложник» с Джоном Хэммом из «Безумцев»

Стриминговый сервис MGM+ представил трейлер сериала «Американский заложник». Проект выйдет 20 сентября.

Сериал расскажет реальную историю радиоведущего из 1970-х, который оказывается в центре криминальной истории — захвативший заложников преступник требует у него интервью.

Видео доступно на YouTube и во Вконтакте. Права на видео принадлежат MGM+.

Главную роль сыграл Джон Хэмм, известный по сериалу «Безумцы», также в «Американском заложнике» снимались Джонатан Такер, Джованни Рибизи, Мирей Инос и Уильям Джексон Харпер. Над шоу работали Адам Аркин («Предложение») и Нина Лопес-Коррадо («Одни из нас», «Дом дракона»).