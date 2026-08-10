Тизер криминальной драмы «Бумажный тигр» с Адамом Драйвером — в России с 12 ноября

Компания Neon представила дебютный тизер фильма «Бумажный тигр». Криминальная драма со звёздами Голливуда выйдет в кинотеатрах России 12 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Neon. Права на видео принадлежат Neon.

Будущая лента расскажет историю двух братьев, которые пытаются достичь «американской мечты». Когда их семьям угрожает русская мафия, они сталкиваются с жестокой реальностью, полной насилия и коррупции.

Главные роли в ленте исполнили Адам Драйвер («История о супружестве»), Скарлетт Йоханссон («Мстители») и Майлз Теллер («Топ Ган: Мэверик»). Режиссёром выступил Джеймс Грэй, постановщик «К звёздам» с Брэдом Питтом.