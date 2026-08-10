Никки из «Обсессии» появится на Ночи ужасов Universal на Хэллоуин

Девушка Никки из фильма «Обсессия» появится в качестве персонажа на фестивале ужасов в тематическом парке Universal. На ежегодном ивенте на Хэллоуин Никки примет участие наряду с другими культовыми героями.

Примечательно, что обычно в рамках Ночи ужасов можно встретиться известных монстров и злодеев из хорроров, тогда как Никки — невинная жертва крайне мрачных последствий желания своей подруги, и большая часть фильма больше похожа на психологический триллер, чем на ужасы.

В фильме «Обсессия» Никки сыграла Инди Наварретти. Ранее фильм вошёл в топ-10 самых кассовых хорроров в истории кино, а Инди хочет продолжить карьеру в жанре хорроров.