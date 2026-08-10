«Боль была невыносимой». Брэд Питт вспомнил период жизни, когда размышлял о суициде

Известный актёр Брэд Питт вспомнил сложный период в жизни, связанный с семейными делами — тогда он задумался, почему люди совершают самоубийства.

Никогда не думал о самоубийстве, кроме одного короткого периода. И за этот короткий период я ​​просто… просто не видел выхода». Боль была невыносимой, и… Я не собирался ничего предпринимать, но будто чувствовал холодную стальную пулю в своей голове, это приносило облегчение.

При этом Питт отмечает, что стал понимать идею суицида, но всё ещё не поддерживает подобное.

Подумал: «Ладно, теперь я понимаю, что такое самоубийство — в том смысле, что это просто облегчение. Это просто попытка избавиться от боли. Но я также думаю, что у нас есть невероятная воля в жизни. И у меня это сработало.