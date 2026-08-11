Мэл Гибсон подтвердил, что сценарий «Смертельного оружия 5» готов

Недавно Мэл Гибсон рассказал, что сценарий фильма «Смертельное оружие 5» полностью готов. Несмотря на то что фильм находился в производственном аду, работа над ним постепенно продолжалась.

В беседе со Стивеном Вайнтраубом из Collider на Fan Expo Boston Гибсон рассказал, что они с Ричардом Венком завершили работу над сценарием после смерти легендарного режиссёра Ричарда Доннера и Гибсон по-прежнему намерен сам снять этот проект, если он наконец вырвется из «ада разработки».

Сначала Гибсон размышлял о том, почему оригинальное «Смертельное оружие» стало успешным, и приписывал Доннеру и сценаристу Шейну Блэку то, что они сделали Мартина Риггса и Роджера Мёрто более эмоционально уязвимыми, чем герои боевиков, которых зрители привыкли видеть в 1980-х.