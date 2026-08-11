15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мэл Гибсон подтвердил, что сценарий «Смертельного оружия 5» готов

Мэл Гибсон подтвердил, что сценарий «Смертельного оружия 5» готов
Комментарии

Недавно Мэл Гибсон рассказал, что сценарий фильма «Смертельное оружие 5» полностью готов. Несмотря на то что фильм находился в производственном аду, работа над ним постепенно продолжалась.

В беседе со Стивеном Вайнтраубом из Collider на Fan Expo Boston Гибсон рассказал, что они с Ричардом Венком завершили работу над сценарием после смерти легендарного режиссёра Ричарда Доннера и Гибсон по-прежнему намерен сам снять этот проект, если он наконец вырвется из «ада разработки».

Сначала Гибсон размышлял о том, почему оригинальное «Смертельное оружие» стало успешным, и приписывал Доннеру и сценаристу Шейну Блэку то, что они сделали Мартина Риггса и Роджера Мёрто более эмоционально уязвимыми, чем герои боевиков, которых зрители привыкли видеть в 1980-х.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android