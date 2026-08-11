15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джейкоб Элорди планирует сыграть со Скарлетт Йоханссон в новом фильме Ари Астера

Джейкоб Элорди планирует сыграть со Скарлетт Йоханссон в новом фильме Ари Астера
Комментарии

По данным Deadline, Джейкоб Элорди сыграет со Скарлетт Йоханссон в новом фильме Ари Астера. Актёр пока ведёт переговоры, официально о его участии в ленте не говорили. Картина получила название Scapegoat («Козел отпущения»), её выпустит A24.

Хотя сюжет держится в секрете, некоторые предполагают, что речь идёт о докторе, который оперирует интернет-знаменитость. Другие говорят, что это научно-фантастическая мелодрама, а кто-то — что это скорее традиционная для Астера драма. По словам инсайдеров, на данный момент нет единого мнения о деталях фильма.

Если сделка с Элорди состоится, съёмки фильма начнутся в конце этого года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android