Кристофер Нолан рассказал, в чём именно «Одиссея» вдохновлялась «Звёздными войнами»

Недавно Кристофер Нолан рассказал, как «Одиссея» вдохновлялась «Звёздными войнами». Нолан черпал вдохновение из множества картин, но его лента про Одиссея буквально начинается именно открытым текстом.

По словам Нолана, он подсмотрел идею начала картины с пояснительным текстом у Джорджа Лукаса и его «Звёздных войн», поскольку это важный элемент повествования.

Джордж начал свой фильм с титра, который гласил: «Давным-давно в далёкой-далёкой галактике…» Это сразу подсказало мне, как смотреть фильм. Это настроило меня на правильный лад, чтобы воспринимать образы.

«Одиссея» уже заработала в мировом прокате более $ 1,1 млрд. Фильм крутят и в России.