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Появился забавный постер фильма «Клара и солнце» Тайки Вайтити

Появился забавный постер фильма «Клара и солнце» Тайки Вайтити
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Появился новый постер фильма Тайки Вайтити «Клара и солнце». На нём можно увидеть главных персонажей и актёров, которые их сыграли.

Новый постер «Клары и солнца»

Фото: Sony Pictures Releasing

Картина станет экранизацией романа Кадзуо Исигуро, обладателя Нобелевской премии по литературе. Книга рассказывает про человекоподобного андроида Клару, которая пытается понять эмоции и чувства людей. Это становится ещё сложнее, когда её отправляют в семью с тяжелобольным ребёнком.

Главную роль в фильме исполнила Дженна Ортега. Также в актёрский состав «Клары и солнца» вошли Эми Адамс, Наташа Лионн, Саймон Бейкер, Стив Бушеми и другие.

В зарубежном прокате картина выйдет с 23 октября.

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