Стало известно, кто должен был стать злодеем в фильме про команду Дэдпула

Изданию The Direct стало известно, что главным злодеем в отменённом фильме про команду Сила Икс, которая появилась в «Дэдпуле 2», должен был стать Страйф. Это клон Кейбла, только обозлённый и более мощный.

Ожидалось, что Дэдпул вместе со своей командой будет противостоять злодею, но, как известно, фильм так и не вышел. А значит, такое противостояние мы вряд ли увидим на экранах в обозримом будущем.

Страйф — мутант Омега-уровня. Его способности аналогичны способностям Кейбла, но превосходят их, так как Страйф не заражён техноорганическим вирусом и не тратит энергию на его сдерживание. Из-за этого злодей превосходит Кейбла по мощи.