15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Майкла» Джулиано Вальди хочет сыграть Майлза Моралеса в киновселенной Marvel

Звезда «Майкла» Джулиано Вальди хочет сыграть Майлза Моралеса в киновселенной Marvel
Комментарии

Актёр Джулиано Вальди, сыгравший маленького Майкла Джексона в фильме «Майкл», рассказал, что хотел бы сыграть Майлза Моралеса в киновселенной Marvel. Правда, самому актёру сейчас 12 лет, поэтому в случае, если Marvel выберет его кандидатуру, придётся подождать, пока Вальди вырастет.

В последнее время о появлении Майлза в киновселенной ходит всё больше разговоров. Глава Marvel Studios Кевин Файги говорил, что Майлз появится примерно после окончания трилогии «Через вселенные». То есть это случится как минимум после 2027 года.

Актёра на роль Моралеса, вероятно, ещё не выбрали, но если это случится, то об этом обязательно уведомят.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android