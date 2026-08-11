Продажи обычных билетов на «Мстителей: Судный день» стартуют уже «скоро»

Инсайдеры и СМИ говорят, что Disney скоро откроет предварительный продажи обычных билетов на «Мстителей: Судный день», то есть не на IMAX-формат. Это случится якобы либо в эту пятницу, то есть 14 августа, либо на следующей неделе.

Ожидается, что у картины будут впечатляющие результаты по предпродажам даже на обычный формат, на который пойдёт большая часть зрителей.

«Мстители: Судный день» расскажут, как Фантастическая четвёрка, Люди Икс и Мстители дают отпор Доктору Думу. Роль злодея исполнил Роберт Дауни-младший, ранее игравший в киновселенной Marvel Железного человека.

Зарубежный прокат ленты стартует 18 декабря.